Воры взломали три сейфа и вынесли 4 млн рублей из офиса в Ленобласти

Полицейские Тосненского района разыскивают воров, вынесших из офиса 4 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области объявились настоящие "медвежатники". В ночь на 29 октября 2022 года воры проникли в офис одной компании под городом Тосно и вскрыли три сейфа, украв оттуда все деньги. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 29 октября в полицию Тосненского района обратился 32-летний мужчина, заместитель генерального директора одного ИП. Он рассказал, что из офиса, который расположен в доме 12 по улице Малая Федоровского городского поселения, кто-то украл все деньги и документы, взломав сейфы, - сообщили в полиции.

На место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели место преступления и установили, что неизвестные пробрались ночью, взломав входную дверь. После чего в трех служебных кабинетах взломали двери и вытащили на улицу три сейфа, откуда совершили хищение денежных средств в размере 4 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Воров разыскивают.