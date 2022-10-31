Пожар в 100 квадратных метров произошел в Доме Фокина на Мясной улице в Петербурге

На Мясной улице горело заброшенное здание. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар тушили ночью в Адмиралтейском районе Петербурга. На Мясной улице полыхало заброшенное историческое здание - Доходный дом Фокина. Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров.

- 31 октября в 00:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Мясная улица, дом 3. К ликвидации возгорания привлекалось шесть единиц техники и 24 человека личного состава, - сообщает Главное управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На ликвидацию огня и проливку пожарища потребовалось почти два часа. В 1:50 спасатели отчитались о завершении работ на месте ЧП. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что Доходный дом Фокина построен на углу набережной Пряжки и Мясной улицы в 1833 году по проекту архитектора Шашина. В последние годы здание неоднократно горело, его облюбовали бездомные.