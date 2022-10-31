ДТП собрало 4-километровую пробку на Приморском проспекте в сторону центра

На подъезде к Ушаковской развязке собралась пробка. Фото: Яндекс.Карты.

Очередное ДТП осложнило жизнь автомобилистам Приморского района. Утром в понедельник на подъезде к Ушаковской развязке на Приморском проспекте столкнулись две иномарки. Из-за этого здесь моментально собралась пробка.

- Стоят двое в левом ряду метров за триста до виадука. Ничего серьезного по виду, но полосу занимают. Пробка уже хорошая собралась, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Учитывая, что по Приморскому шоссе идет основной поток в сторону центра, проблемный участок «покраснел» моментально. Еще за 15 минут до восьми часов утра здесь уже была пробка длиной в четыре километра.

Она растянулась от Яхтенной улицы и до места ДТП. В эту же пробку вливаются и все машины, съезжающие с Планерного путепровода. Сейчас время проезда участка достигает получаса, тогда как в обычное время это занимает три минуты.