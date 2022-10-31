Гребень антициклона сохранит плюсовую температуру в Петербурге в понедельник

В понедельник в Петербурге умеренно тепло и без дождей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обещанных заморозков не случилось. Гребень антициклона нагнал теплый воздух в Петербург и не дал шансов минусовой температуре. Утром термометры показывали около ноля градусов, а днем будет до +5.

- При переменной облачности в городе обойдется без осадков, а температурный фон будет близок к климатической норме, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Благодаря антициклону днем в Петербурге ожидается +3...+5, а по Ленинградской области +1...+6 градусов в зависимости от района. Ветер северо-западный умеренный. Давление пойдет вверх и составит 763 мм ртутного стола, что выше нормы.

Во вторник немного потеплеет, усилится облачность и пройдут небольшие дожди.