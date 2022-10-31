Девушка перепутала педали в машине и снесла бетонный забор на Новоизмайловском проспекте

Девушка на иномарке пробила бетонный забор в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Классический вариант ДТП «я перепутала педали» произошел в Московском районе Петербурга. В минувшие выходные в одном из дворов на Новоизмайловском проспекте темный «Фольксваген Поло» протаранил бетонный забор, ограждающий помойку. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка.

- На Новоизмайловском проспекте девушка неудачно завершила поездку, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Видео инцидента сняла камера наблюдения, установленная на соседнем доме. На записи видно, как иномарка «крадется» по проезду между зданиями в поисках места для парковки. У мусорной площадки машина притормаживает, поворачивает направо и, сорвавшись с места, пробивает забор.

Поездка завершается уже на газоне.

Состояние автомобилистки не уточняется, предварительно, она пострадала лишь морально.