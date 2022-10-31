13 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти с начала года

13 тысяч пьяных водителей поймали с начала года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция подвела итоги дорожных рейдов «Нетрезвый водитель» в Петербурге и Ленинградской области. С начала года инспекторами ГИБДД было задержано 13 тысяч нарушителей, севших за руль в состоянии опьянения.

- Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Почти 1200 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пьяным водителям выписано штрафов почти на 209 миллионов рублей. Еще тысяча нарушителей получили наказание в виде административного ареста.

При этом рейды дают положительный эффект. Несмотря на возросшее число пойманных водителей, общее количество «пьяных» ДТП уменьшилось на треть. А число пострадавших в таких авариях упало в полтора раза.