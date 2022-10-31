Красносельское шоссе встало в жесткой пробке из-за тройного ДТП с фурой

Красносельское шоссе встало в пробку. Фото: vk.com/spb_today

Огромная пробка длиной в четыре километра собралась на Красносельском шоссе в районе Новогорелово. В районе выезда из микрорайона новостроек к развязке с КАДом столкнулись фура и две легковушки. Причем последние прилетели со встречной стороны. Результатом стало почти полностью перекрытое движение в сторону центра Петербурга.

- На Красносельском шоссе полный хаос, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в Сети кадрам, на трассе «мешались кони, люди» - водители машин и автобусов пытаются хоть как-то объехать место аварии, еще больше усугубляя ситуацию.

Кто-то, отчаявшись, решил выезжать из Новогорелово по Волхонскому шоссе. И оно тут же встало в пробку. Вариантов объезда не осталось.