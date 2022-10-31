9 см снега выпало в Ленинградской области 30 октября

Много снега выпало на востоке Ленобласти 30 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 30 октября 2022 года, в Ленинградской области выпал первый снег. В основном мело в восточной части региона. Больше всего досталось Тихвину. Несмотря на то, что снег был мокрый, а температура воздуха стояла плюсовая, снежному покрову все же удалось образоваться, причем, немалому. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

- Осадки в виде снега в тылу циклона, наблюдавшиеся вчера на востоке Ленинградской области образовали временный снежный покров в несколько сантиметров. Сегодня утром высота снега в Тихвине до 9 сантиметров., в Вознесенье 8 сантиметров, на других станциях до 3-4 сантиметров, - сообщил специалист.

Но вскоре это снежное покрывало растает. Что касается Петербурга, то в городе пока что снега не будет. Днем 31 октября ожидается холодная погода, не более плюс 5 градусов.