Неизвестные подожгли храм Андрея Первозванного на Вуоксе в Ленинградской области

Неизвестные пытались поджечь Храм Андрея Первозванного на Вуоксе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неизвестные подожгли храм Андрея Первозванного, который находится на Вуоксе, в поселке Мельниково Приозерского района. Благо, храм не сгорел, но здание все же пострадало. Об этом 31 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 30 октября в полицию обратился настоятель храма. Он рассказал, что накануне вечером кто-то пытался поджечь здание церкви, - рассказал источник.

В результате обгорела часть наружной стены. Пострадавших нет. Помимо этого, эти же люди сломали ворота на мост, который ведет к храму через реку.

Известно, что следы гари на стене обнаружил охранник храма. Кто мог пытаться сжечь здание, пока что не установлено. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.