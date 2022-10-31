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НовостиПроисшествия31 октября 2022 7:28

Медсестру изнасиловали в саду в центре Петербурга

Женщина села на скамейку, чтобы отдохнуть, тогда на нее напал мужчина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Медсестру изнасиловали в Некрасовском саду в Петербурге

Медсестру изнасиловали в Некрасовском саду в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Медсестра одной из городских больниц Санкт-Петербурга стала жертвой изнасилования. Случилось это в центре города, в Некрасовском саду, который находится на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова. Женщина возвращалась домой в ночь на 30 октября 2022 года, когда на нее напал прохожий, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 4 часов утра 37-летняя женщина возвращалась домой через Некрасовский сад. Она села на скамейку. Вскоре к ней подошел неизвестный мужчина. Он напал на женщину, изнасиловал ее, после чего отобрал мобильный телефон и скрылся, - рассказал источник.

В самом саду видеонаблюдение отсутствует, но сотрудники полиции просматривают камеры вокруг места происшествия. Известно, что мужчина был кавказской внешности, одет в черную куртку и темные брюки. По факту было возбуждены уголовные дела.