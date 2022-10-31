Петербург вспомнит жертв теракта в небе над Синайским полуостровом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Семь лет прошло с трагедии над Синайским полуостровом. Катастрофа произошло 31 октября 2015 года. Авиалайнер вылетел из Египта в Санкт-Петербург. Но через 23 минуты с экипажем была потеряна связь. Террористы взорвали бомбу на борту. Погибли 224 человека. В очередную годовщину Северная столица вспоминает жертв той ужасной трагедии.

- Семь лет прошло, но по минутам помню то субботнее утро. Первые сообщения, что самолет исчез с экранов радаров. Наш самолет, летевший в Петербург. Погибли 224 человека. Среди них – больше двадцати детей, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Самой маленькой пассажиркой была 10-месячная Дарина Громова. Ее фотография в аэропорту перед тем злосчастным полетом облетела весь мир.

По традиции горожане соберутся вместе и зажгут свечи в память погибших.