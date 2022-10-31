Фото тоннелей станции метро «Горный институт» показал Метрострой Петербурга

Метрострой показал фото тоннелей станции "Горный институт" в Петербурге / Фото: Метрострой

Строительство новых станций метро в Санкт-Петербурге продолжается. В понедельник, 31 октября 2022 года, Метрострой показал ход работ на будущей станции "Горный институт", открытие которой ожидается лишь осенью 2024 года. На данный момент строители укрепляют тоннели.

- Публикуем фотографии тоннелей "Горного института", - поделились снимками в Метрострое.

Открытие станции ожидается только через два года / Фото: Метрострой

На кадрах видно, что отделка тоннелей уже почти завершена. Где-то есть временные рельсы, но основные пока еще не проложены. Что касается центрального зала вестибюля, то здесь тоже полным ходом идут работы. К отделке специалисты еще не приступали.

Новая станция будет входить в состав оранжевой ветки и расположится за станцией "Театральная", которая тоже пока что строится.