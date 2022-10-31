Водителей предупреждают об ограничении проезда по дамбе у Кронштадта

На дамбе ремонт ограничит движение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилистов Петербурга предупреждают об ограничениях на проезд по дамбе. Движение по участку КАД в районе Кронштадта изменят из-за дорожных работ, которые будут идти всю предстоящую неделю.

- В период с 31 октября по 6 ноября частично перекрыты: внутреннее кольцо (Невская сторона) КАД: 130 км - 131 км - правая полоса; 138 км - 139 км - правая полоса. Внешнее кольцо (Финская сторона) КАД: 117 км - 118 км - левая и средняя полосы (по 3 ноября), - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга.

У водителей просят прощения за доставленные неудобства. Их просят соблюдать скоростные ограничения. Как на свободных от ремонта участках дамбы в 110 километров в час, так и на ремонтируемых. Здесь скорость регулируется установленными знаками.