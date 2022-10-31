Губернатор уволил главу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрия Коптина

В Смольном сменился глава Комитета по тарифам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Александр Беглов уволил председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрия Коптина и назначил на его место Алексея Малухина. Ротация произошла в связи с переходом Коптина на другую работу.

- 31 октября Дмитрий Коптин освобожден от должности председателя Комитета по тарифам. С 1 ноября он назначен на должность первого заместителя генерального директора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее распоряжение «о кадрах» уже подписано губернатором.

Алексей Малухин займет место Дмитрия Коптина с 1 ноября.

Причины ротации кроме перехода на другую работу не уточняется.