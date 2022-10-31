Наряды МЧС 45 раз выезжали на уборку поваленных ветром деревьев в Петербурге

Спасатели 45 раз выезжали на уборку поваленных деревьев. Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Больше четырех десятков выездов пришлось сделать петербургским спасателям, помогавшим ликвидировать последствия разгула стихии. За сутки ветер повалил в городе множество деревьев, часть из который убрали при помощи МЧС.

- Сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 45 выездов на ликвидацию угрозы или падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. К счастью, никто не пострадал, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

От ударов упавших стволов и веток побились только автомобили. Водители не прислушались к рекомендации убрать автомобили подальше от деревьев и запарковаться на открытом месте.

Этот совет остается актуальным и на понедельник. по прогнозам синоптиков, резкие порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Поэтому осторожными стоит быть и пешеходам.