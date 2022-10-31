Пенсионер насмерть сбил свою дочь на парковке в Петербурге

Пенсионер из Кронштадта сбил насмерть свою дочь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Кронштадт, что входит в состав Санкт-Петербурга, пенсионер насмерть сбил свою дочь. Трагедия произошла днем 30 октября 2022 года на парковке на улице Мануильского. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Все произошло в первом часу дня 30 октября у дома 45/3 по улице Мануильского. За рулем своего автомобиля Kia Rio находился 74-летний пенсионер. Совершая маневр парковки, мужчина совершил наезд на стоявшую на проезжей части по ходу движения 49-летнюю дочь, - рассказал источник.

Несчастная женщина погибла на месте от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции, которые на данный момент проводят проверку. Сообщения о возбуждении дела не было.