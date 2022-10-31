«Мостотрест» опроверг аварию с сухогрузом у Благовещенского моста в Петербурге

Сухогруз едва не навалился на Благовещенский мост. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский «Мостотрест» опроверг нештатную ситуацию у Благовещенского моста, якобы имевшую место ночью 31 октября. О том, что сухогруз не вписался в пролет переправы и задел одну из ее опор, ранее сообщали городские СМИ.

- Факта навала на Благовещенский мост не зафиксировано, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

По словам представителей организации, сообщения об аварии появились из-за того, что судно прошло очень близко к опоре моста. Сухогруз мог сдуть с пути сильный ветер, разыгравшийся ад Петербургом.

Тем не менее, капитану судна удалось выправить ситуацию провести корабль в нескольких десятках сантиметров от моста, касания не произошло.