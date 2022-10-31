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НовостиПроисшествия31 октября 2022 9:54

«Мостотрест» опроверг аварию с сухогрузом у Благовещенского моста в Петербурге

Ранее СМИ писали, что сильный ветер стал причиной навала судна на одну из опор переправы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сухогруз едва не навалился на Благовещенский мост.

Сухогруз едва не навалился на Благовещенский мост.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский «Мостотрест» опроверг нештатную ситуацию у Благовещенского моста, якобы имевшую место ночью 31 октября. О том, что сухогруз не вписался в пролет переправы и задел одну из ее опор, ранее сообщали городские СМИ.

- Факта навала на Благовещенский мост не зафиксировано, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

По словам представителей организации, сообщения об аварии появились из-за того, что судно прошло очень близко к опоре моста. Сухогруз мог сдуть с пути сильный ветер, разыгравшийся ад Петербургом.

Тем не менее, капитану судна удалось выправить ситуацию провести корабль в нескольких десятках сантиметров от моста, касания не произошло.