Смольный требует снести самовольную постройку спортивного клуба в Петербурге

Смольный хочет снести самострой компании главврача городской поликлиники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга хотят снести капитальную постройку, в которой располагается спортивный клуб. Речь идет о клубе "Алекс Фитнес" на улице Ушинского, который был возведен под видом теннисного корта. Известно, что комитет по контролю за имуществом уже подал в суд. Об этом 31 октября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- В 2010 году участок был сформирован под размещение объектов физкультуры и спорта. В 2011–м он сдан в аренду "Ракетлону". Участок предоставили для установки "спортивного комплекса теннисного направления" без права возведения объектов недвижимости, - пишет издание.

Несмотря на это, в 2014 году на этом месте было построено здание, в котором расположился фитнес клуб. Спустя три года город пытался изъять участок, но в 2019 году суд в этом отказал.