МЧС предупредило о гололеде в Петербурге 1 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот и первые заморозки. МЧС Санкт-Петербурга предупредило, что на дорогах ожидается гололед. Опасная обстановка будет в ночь на 1 ноября 2022 года. Автомобилистам стоит не забывать о безопасности и не гонять по скользким дорогам.

- 1 ноября в Санкт-Петербурге ночью на дорогах местами гололедица, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 31 октября будет очень холодно. Ночью температура может опуститься ниже нуля градусов, из-за чего дороги покроются тонким, опасным слоем льда.

Такие перепады температур будут на протяжении всего ноября. Днем будет плюсовая температура, ночью около нуля или ниже. Но снег выпадет лишь в конце месяца.