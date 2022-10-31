Двое мужчин забили насмерть человека в центре Петербурга

Сотрудники полиции задержали в Тверской области подозреваемых в жестоком избиении Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге произошла кровавая, смертельная драка. В ночь на 30 октября 2022 года в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что на Сенной площади лежит мужчина весь в крови. На место прибыл наряд правоохранителей, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Сообщение поступило в полицию в 1:40 часов ночи. Прибыв на вызов, у дома 8 по Сенной площади стражи порядка обнаружили двоих сильно избитых мужчин, - рассказали правоохранители.

Выяснилось, что той ночью в кафе в доме 4 на переулке Бринько между посетителями произошел серьезный конфликт. Двое мужчин жестоко избили двоих других посетителей. В результате один пострадавший скончался в больнице, второй оказался в реанимации.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых, двоих граждан среднеазиатской республики, 26 и 30 лет, задержали по приметам полицейские Тверской области.