Суд арестовал водителя, который на машине пробил ограждение и выехал к самолетам в Пулково

Водитель пробил забор и выехал на территорию для самолетов в Пулково.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Московский районный суд Петербурга отправил под арест водителя иномарки, который протаранил забор в аэропорту Пулково и выехал прямо к самолетам. Все произошло вечером в минувшую пятницу.
- 28 октября около 18 часов 30 минут, находясь на привокзальной площади Пулково, управляя автомобилем «Опель Астра», пробил ограждение аэропорта, и, проехав в зону транспортной безопасности, выехал к стоянке воздушного судна, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Мужчину задержали и передали в руки полиции. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. В Пулково оценили ущерб в 300 тысяч рублей.
Сам мужчина причины поступка не объяснил, просил его не отправлять под арест, а избрать более мягкую меру пресечения, так как он не суди и имеет на иждивении больную мать.
Суд отказал, отправив нарушителя в СИЗО.