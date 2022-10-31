Суд арестовал водителя, который на машине пробил ограждение и выехал к самолетам в Пулково

Водитель пробил забор и выехал на территорию для самолетов в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга отправил под арест водителя иномарки, который протаранил забор в аэропорту Пулково и выехал прямо к самолетам. Все произошло вечером в минувшую пятницу.

- 28 октября около 18 часов 30 минут, находясь на привокзальной площади Пулково, управляя автомобилем «Опель Астра», пробил ограждение аэропорта, и, проехав в зону транспортной безопасности, выехал к стоянке воздушного судна, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину задержали и передали в руки полиции. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. В Пулково оценили ущерб в 300 тысяч рублей.

Сам мужчина причины поступка не объяснил, просил его не отправлять под арест, а избрать более мягкую меру пресечения, так как он не суди и имеет на иждивении больную мать.

Суд отказал, отправив нарушителя в СИЗО.