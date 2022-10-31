Дом с Мефистофелем в Петербурге капитально отремонтируют спустя семь лет после серьезного повреждения

Дом с Мефистофелем готовится к капитальному ремонту / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге дом с Мефистофелем в Петроградском районе города готовят к капитальному ремонту. Он располагается на Лахтинской лице, дом 24. Еще летом 2015 года вандалы разбили барельеф с Мефистофелем, которые только спустя семь лет будет восстановлен. Об этом 31 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Проектом предполагается восстановление барельефа хранителя здания в несколько этапов. Сначала будет изготовлена предварительная модель элемента по сохранившимся фрагментам, далее подготовят уже гипсовую форму, по которой будет отлита сама деталь. После – барельеф будет установлен на прежнее место на фасаде здания. Финальный этап – огрунтовка и окраска декорации, - рассказали в жилищном комитете.

На создание проекта работ выделено 1,5 миллиона рублей, еще порядка 13,5 миллионов будет потрачено непосредственно на ремонт. Напомним, что дом является объектом культурного наследия, поэтому все восстановление будет проходить под контролем КГИОП.