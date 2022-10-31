Движение поездов встало на зеленой ветке метро Петербурга

В метро Петербурга произошел сбой движения поездов Фото: Олег ЗОЛОТО

В метрополитене Санкт-Петербурга 31 октября 2022 года произошел сбой в движении поездов. На зеленой ветке подземки между "Маяковской" и "Василеостровской" движение встало полностью, а по остальной линии составы ходят с задержкой. Об этом рассказали в пресс-службе метро Северной столицы.

- Движения поездов от "Маяковской" до "Василеостровской" нет, - рассказали в пресс-службе.

От станции "Рыбацкое" до станции "Площадь Александра Невского" и от станции "Василеостровская" до станции "Беговая", поезда следуют с увеличенным интервалом. Сообщается, что причина такого сбоя стала техническая неполадка.

Добавим, что в 15 часов движение по всей линии было запущено заново. Интервал восстанавливается.