Зимний скоростной режим на трассе М-11 «Нева» Москва-Петербург вводится с 1 ноября

На трассе между Москвой и Петербургом понизят лимит скорости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителей Петербурга и не только его, предупреждают об изменении скоростного режима на платной трассе М-11 «Нева». Летом на большей части дороги, соединяющей две столицы, можно «лететь» со скоростью 130 километров в час, а зимой придется немного притормозить.

- Скоростной лимит в 110 км/час вводится на трассе М-11 с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор», эксплуатанта магистрали.

Снижение лимита делается ради безопасности водителей. На скользкой дороге слишком быстрая езда может привести к ДТП. В апреле, после окончания сезона гололеда, разрешенную скорость снова повысят до 130 км/час.