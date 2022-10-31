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НовостиОбщество31 октября 2022 13:57

20 детей-сирот из Луганска прибыли в Ленобласть в новые семьи

Детей усыновили в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
20 детей-сирот из детских домов и коррекционных школ Луганска прибыли в Ленобласть в свои новые семьи / Фото: Администрация ЛО

20 детей-сирот из детских домов и коррекционных школ Луганска прибыли в Ленобласть в свои новые семьи / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградскую область прибыли 20 детей-сирот из Луганска, которые теперь обрели новые семьи. Поезд прибыл в регион 31 октября 2022 года. На перроне детей встречали их новые приемные родители, с которыми они отправились по домам. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- 20 детей-сирот из детских домов и коррекционных школ Луганска прибыли в Ленобласть в свои новые семьи, - сообщили в областной администрации.

Специально для того, чтобы усыновить и удочерить ребят, приемные родители продли большой конкурс, подготовили видеообращения, рассказали о себе, о своих семьях, будущем новом доме, братьях и сестрах.

Известно, что новые жители Ленинградской области отправились в Гатчинский, Лодейнопольский, Киришский и Всеволожский районы.