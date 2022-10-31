Полуголого мужчину оштрафовали за пьяное ДТП в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал мужчину, который будучи пьяным и полуголым устроил ДТП во дворе дома на Пулковском шоссе. Об этом 31 октября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- 19 июня 2021 года мужчина поругался с женой, пошел в магазин за алкоголем, выпил, после чего решил, что поспит в машине. Проснулся от того, что ему было жарко и он разделся. Далее, со слов мужчины, он попросил прохожего перепарковать машину, но тот завел авто колесами в канаву, - рассказали в суде.

Однако, как установил суд, в действительности пьяный мужчина сам решил перепарковать машину. Это подтверждает свидетель, который наблюдал за ним с балкона, и видел, как мужчина на авто врезался в чужой автомобиль марки Toyota, после чего в полураздетом виде стал бегать вокруг.

В итоге суд взыскал с мужчину в пользу водителя пострадавшего авто более 78 тысяч рублей.