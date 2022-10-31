Мальчик-аутист выпал из окна в центре Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в центре города из окна выпал мальчик с аутизмом. Все произошло в Адмиралтейском районе вечером 29 октября 2022 года. Прохожие заметили, как ребенок упал из окна дома на 4-й Красноармейской улице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мальчика на газоне у дома на 4-й Красноармейской после падения с 3-го этажа заметили около 20 часов. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, - рассказал источник.

Прибывшие на место медики забрали 14-летнего подростка и отвезли его в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Ребенок находится в тяжелом состоянии, у него было много переломов и травм.

Сообщается, что мальчик является инвалидом и находится на домашнем обучении. Семья у него неполная. Также есть старший брат.