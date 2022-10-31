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НовостиПроисшествия31 октября 2022 14:51

Глава СК Бастрыкин поручил проверить обстоятельства пожара в доходном доме Фокина в центре Петербурга

Здание на данный момент является аварийным
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства пожара в доходном доме Фокина в Петербурге

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства пожара в доходном доме Фокина в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку после пожара в доходном доме Фокина в Санкт-Петербурге. Возгорание в доме 3 по Мясной улице в Адмиралтейском районе города произошло ночью 31 октября 2022 года. Огонь охватил 100 квадратных метров постройки.

- В доходном доме Фокина в Петербурге, построенном в 1833 году и признанном аварийным, неоднократно происходили возгорания, несмотря на охранный статус, и недостаточных мерах по сохранности исторического здания. Градозащитники предполагают, что череда пожаров приведет к разрушению здания и позволит признать дом непригодным для реставрации, - сообщили в комитете.

Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Северной столицы выяснить обстоятельства, при которых произошло возгорание, после чего предоставить отчет.