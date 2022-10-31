Более 60 школ и 100 детских садов построят в Петербурге до конца 2025 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в городе будет решена проблема дефицита мест в детских садах и школах. Для этого будут удвоены темпы роста ввода социальных объектов. Об этом он сообщил во время радиоэфира 31 октября 2022 года.

- До конца 2025 года планируем построить 62 школы и 106 детских садов. За два ближайших года – введем 48 школьных зданий. Также планируем удвоить темпы строительства и капремонта поликлиник. В этом году планируем ввести пять, в следующем – 10 поликлиник, - отметил градоначальник.

Также он рассказал, что уже начиная с 2025 года город перейдет на синхронное строительство инфраструктуры и жилья, чтобы более проблем с нехваткой мест в детских учреждениях, как и отсутствие поликлиник не было.