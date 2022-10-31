Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто31 октября 2022 15:22

Основные ремонтные работы завершены на Пулковском шоссе в Петербурге

Дорога будет полностью готова 16 ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Завершены ремонтные работы. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Завершены ремонтные работы. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

На Пулковском шоссе в Петербурге 31 октября завершены основные ремонтные работы. На участке дороги от Площади Победы до тоннеля в Пушкине обновили проезжую часть протяженностью 5,85 километра.

- Ремонтные работы будут полностью завершены 16 ноября, когда специалисты отремонтируют тротуары, восстановят нарушенное благоустройство и уберут строительный мусор, - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также, в ведомстве напомнили, что на время ремонтных работ был скорректирован график. Дорожники работали только рано утром и поздно вечером, чтобы не мешать движению автомобилистов, ведь на Пулковском шоссе автомобильное движение очень интенсивное.

Напомним, ремонт дороги на Пулковском шоссе проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».