Основные ремонтные работы завершены на Пулковском шоссе в Петербурге

Завершены ремонтные работы. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

На Пулковском шоссе в Петербурге 31 октября завершены основные ремонтные работы. На участке дороги от Площади Победы до тоннеля в Пушкине обновили проезжую часть протяженностью 5,85 километра.

- Ремонтные работы будут полностью завершены 16 ноября, когда специалисты отремонтируют тротуары, восстановят нарушенное благоустройство и уберут строительный мусор, - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также, в ведомстве напомнили, что на время ремонтных работ был скорректирован график. Дорожники работали только рано утром и поздно вечером, чтобы не мешать движению автомобилистов, ведь на Пулковском шоссе автомобильное движение очень интенсивное.

Напомним, ремонт дороги на Пулковском шоссе проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».