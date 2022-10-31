200 тысяч петербуржцев приняли участие в общегородском субботнике

В общегородском субботнике приняли участие более 200 тысяч петербуржцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург готовится к началу зимы. Традиционно перед этим в октябре проходит месячник по благоустройству, который завершается общегородским субботником. В этот раз, 29 октября 2022 года, на улицы города вышли более 200 тысяч петербуржцев, которые помогали приводить любимый город в порядок. Об этом рассказали в Смольном.

- День благоустройства объединяет всех петербуржцев. Это не только наш вклад в генеральную уборку города, но и забота о будущем Северной столицы. «Добрый субботник», который проходит в рамках месячника благоустройства, дает возможность всем горожанам принять участие в экологических акциях, квестах, посадить дерево и тем самым сказать свое слово в защиту окружающей среды, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Среди активистов, которые вышли на улицу, были студенты, школьники, курсанты, а также многие другие. Они работали в Приморском парке Победы, в Полюстровском парке, Таврическом, Александровском и других садах, парках и скверах.