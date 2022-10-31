Лесной каток открылся в «Охта Парке» под Петербургом

Лесной каток. Фото: https://vk.com/ohtapark

Зимние холода близко, а значит и сезонные развлечения не за горами. 31 октября каток в «Охта Парке» открылся первым в Петербурге. И отсутствие снега – совсем не помеха для любителей этой зимней забавы.

- На катке каждый день работает мощная система охлаждения. Поверхность льда превращают в глянец ледозаливочные машины, - рассказали в пресс-службе всесезонного курорта «Охта Парк».

Цены, конечно, кусаются - в выходной день, например, взрослый билет стоит 1100 рублей. Но до 11 ноября покататься на коньках в «Охта Парке» можно со скидкой 50%. Каток работает по будням с 11:00 до 22:30 и по выходным с 9:00 до 22:30. Отсутствие своих коньков – тоже не проблема, ведь можно воспользоваться прокатом.

Вечером кататься не только весело, но и красиво, потому что на елках около катка загораются гирлянды, которые создают новогоднее настроение.

Напомним, уже 19 октября лед откроется и в пространстве «Севкабель Порт».