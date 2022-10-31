Участникам спецоперации из Петербурга переданы стиральные машины и ноутбуки

В Петербурге продолжают помогать бойцам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продолжают помогать бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. На днях вице-губернатор Валерий Пикалев передал подразделениям автомобили с повышенной проходимостью. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Машины нужны бойцам для того, чтобы в зоне проведения спецоперации эффективнее выполнять задачи, которые перед ними стоят. Кроме автомобилей, военнослужащим переданы тепловые пушки, стиральные машины, а также ноутбуки и другие необходимые вещи, - написал глава города в соцсети.

Обеспечивать бойцов, участвующих в специальной военной операции, всем необходимым помогают предприниматели и другие жители Петербурга. Глава города Александр Беглов пообещал держать связь с военнослужащими бойцами и оказывать им всю необходимую помощь.