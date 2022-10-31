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НовостиОбщество31 октября 2022 17:04

Приложение для изучения достопримечательностей разработали в Петербурге

Мини-игру «Музейный барон» будут продвигать в социальной сети
Анастасия НУРАДИЛОВА
Приложение для изучения достопримечательностей разработали в Петербурге

Приложение для изучения достопримечательностей разработали в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мини-приложение «Музейный барон» для изучения достопримечательностей появилось в Санкт-Петербурге. Пользователи смогут не только узнать новое о популярных исторических местах Северной столицы, но и самостоятельно построить виртуальные музеи и поделиться успехами с друзьями.

- Приложение в будущем можно внедрить в образовательную среду, ведь геймификация помогает быстрее усвоить информацию, - сказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, который отметил креативный подход разработчика.

Помимо всего прочего, в игре предусмотрена интеграция в реальный мир. Чтобы получить скидку на покупку виртуального музея, нужно посетить настоящий. Кликер с образовательной составляющей еще не продвигают, но игроками в приложении стали уже 10 тысяч пользователей.

Напомним, мини-приложение «Музейный барон» стало победителем в конкурсе цифровых сервисов «Код Петербурга». Продвижение игры будет запущено в соцсети «ВКонтакте» правительством Санкт-Петербурга.