Приложение для изучения достопримечательностей разработали в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Мини-приложение «Музейный барон» для изучения достопримечательностей появилось в Санкт-Петербурге. Пользователи смогут не только узнать новое о популярных исторических местах Северной столицы, но и самостоятельно построить виртуальные музеи и поделиться успехами с друзьями.

- Приложение в будущем можно внедрить в образовательную среду, ведь геймификация помогает быстрее усвоить информацию, - сказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, который отметил креативный подход разработчика.

Помимо всего прочего, в игре предусмотрена интеграция в реальный мир. Чтобы получить скидку на покупку виртуального музея, нужно посетить настоящий. Кликер с образовательной составляющей еще не продвигают, но игроками в приложении стали уже 10 тысяч пользователей.

Напомним, мини-приложение «Музейный барон» стало победителем в конкурсе цифровых сервисов «Код Петербурга». Продвижение игры будет запущено в соцсети «ВКонтакте» правительством Санкт-Петербурга.