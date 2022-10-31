Мероприятия из программы отмененного Культурного форума пройдут в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге, несмотря на отмену Международного культурного форума, все равно пройдут мероприятия, которые были запланированы в программе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Специальный дискуссионный проект форума «Культура 2.0» пройдет в Театральном музее с 10 по 12 ноября. Проект поддержан Министерством культуры РФ. Там будут представлены эффективные практики в сфере использования новых технологий и дизайна пространства, а также в сфере организации инклюзивных программ, - написал Борис Пиотровский.

10 ноября в Большом зале филармонии состоится концерт Всероссийского молодежного оркестра национальных инструментов. Вечером 11 ноября в «Капелле» музыканты исполнят Симфонию №8 «Осударева дорога» Александра Чайковского.

12 ноября там же пройдет заседание Координационного совета по культуре при Министерстве культуры, где обсудят такие вопросы как целевое обучение в области культуры и искусства и развитие инклюзии в учреждениях культуры.