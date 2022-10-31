Жилой квартал за 20 миллиардов построят на Московском шоссе в Петербурге

Новый жилой квартал. Фото: ГК "ПСК"

На Московском шоссе в Петербурге построят новый жилой микрорайон. Сейчас участок подготовлен к началу строительства, которое будет вестись тремя очередями. Первые квартиры будут сданы в конце 2024 года.

- Бюро «А.Лен» разработало архитектурную концепцию. А инвестиции составляют 20 миллиардов рублей. Это будет первый проект комплексной застройки, - рассказали в пресс-службе застройщика ГК «ПСК».

На Московском шоссе возведут 10 зданий, высота которых составит от шести до 10 этажей. Количество квартир – 3237. Для жителей обустроят многоуровневый паркинг на 571 машину. Рядом школа на 550 мест и детский сад на 280 мест.

В жилом микрорайоне появятся пешеходные бульвары, зоны для активного отдыха, велопарковки, а также спортивные и детские площадки. Специалисты проведут озеленение территории площадью больше 50 тысяч квадратных метров.