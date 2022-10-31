Посещение Екатерининского парка в Пушкине стало бесплатным

В Царском Селе окончен летний туристический сезон Фото: Олег ЗОЛОТО

Екатерининский парк в Пушкине можно посетить бесплатно. С 31 октября до середины апреля 2023 года не нужно будет платить за знакомство с достопримечательностью. Это связано с окончанием летнего туристического сезона.

- Мы завершили высокий сезон. За это время посещаемость музея выросла на 44 процента. Это связано, в первую очередь, с отменой противоэпидемиологических ограничений. И, конечно, с успешным развитием внутреннего туризма, - рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника «Царское Село».

Екатерининский парк посетили не только петербуржцы, но и жители разных городов страны: от Калининграда до Владивостока. Особой популярностью у туристов традиционно пользуется Екатерининский дворец.

Для того, чтобы гулять по царскосельским паркам было особенно приятно, в этом сезоне специалисты высадили в них 112 тысяч красочных цветов.