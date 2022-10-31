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НовостиПроисшествия31 октября 2022 19:03

Женщину госпитализировали после пожара в Московском районе Петербурга

Огонь тушили 20 спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Огонь тушили 20 спасателей

Огонь тушили 20 спасателей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилое здание загорелось в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 31 октября в 21:15. Горела жилая постройка на улице Пилотов в Московском районе, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя охватило все здание, и жилая постройка размером шесть на четыре метра выгорела по всей площади. В происшествии пострадала женщина. Она была госпитализирована в лечебное учреждение.

Огонь удалось локализовать в 21:53. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины. Пламя тушили 20 спасателей.