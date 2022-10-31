Автомобиль полностью сгорел на КАД в Петербурге

Машина горит. Фото: Скриншот из видео

Автомобиль загорелся на дороге в Петербурге. И, судя по опубликованным в Сети кадрам, машина сгорела полностью. Тушить ее пытались очевидцы. Сообщение об этом появилось в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 31 октября.

- Горит автомобиль на внутреннем кольце кольцевой автодороги, около развязки с Дачным, - написал очевидец в паблике в социальной сети.

В комментариях пользователи начали активно обсуждать ситуацию. Другие очевидцы рассказали, что там же перевернулась машина, и из-за этого образовался затор. Висело предупреждение о пробке, но, видимо, владелец сгоревшего автомобиля этого не заметил. О пострадавших не сообщается.

- Это произошло прямо передо мной. Все сбавляли скорость, но этот человек, наверное, добавил. Вспыхнуло моментально. Я занимала много места и решила уехать, все равно толку от меня было бы мало, - написала в комментариях женщина, которая стала свидетелем происшествия.