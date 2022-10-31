Несколько машин разбиты из-за взрыва газовой трубы в Колпинском районе Петербурга

Все люди вышли из домов. Фото: https://vk.com/podslushano.kolpino

В Колпинском районе Петербурга на улице Севастьяново произошел взрыв газовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- ЧП случилось на улице Севатьянова, 24. Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода. Пожара там не было. По предварительной информации, никто не пострадал, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По словам очевидцев, взрыв задел более 20 машин, в автомобилях разбиты стекла. Разбито несколько окон в квартирах. Сейчас спасатели проводят аварийно-восстановительные работы.

Все жители дома вышли из квартир. Они сообщают, что в Колпинском районе сильно пахнет газом, а на земле образовалась большая воронка. До ближайшего дома от места взрыва – 150 метров. Все задвижки перекрыты.