В происшествии никто не пострадал Фото: Олег ЗОЛОТО

ГРО «ПетербургГаз» назвал причину взрыва газовой трубы в Колпинском районе Петербурга. ЧП случилось вечером 31 октября на улице Севастьянова, 24. Из-за взрыва разбились стекла в нескольких машинах, которые были припаркованы около дома.

- Сообщение о хлопке газа в Колпино поступило около десяти часов вечера в диспетчерскую службу. По предварительной информации, разгерметизация подземного газопровода среднего давления произошла при проведении пневматических испытаний, - рассказали в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

Также сообщается, что газопровод не действующий. Он находится на ремонте.

Сейчас на месте работают спасатели МЧС. От места взрыва до ближайшего дома 150 метров. В происшествии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются. В Колпинском районе сильно пахнет газом. Жители домов были эвакуированы из квартир.