25 спасателей тушили пожар в доходном доме Корневых в Петербурге

Спасателям удалось локализовать пожар в 20:53 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доходный дом Корневых загорелся в Петербурге вечером 31 октября. Пожар случился в Петроградском районе по адресу Большой проспект, дом 19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 31 октября в 20:31. В помещении мастерской, площадь которой 80 квадратных метров, горел участок площадью 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасателям удалось локализовать пожар в 20:53. О пострадавших в происшествии не сообщается. На место ЧП выезжали пять пожарных машин. Огонь тушили 25 спасателей.

Напомним, серьезное ЧП случилось в Колпинском районе Петербурга вечером 31 октября. Взорвалась подземная газовая труба. Из-за взрыва разбились стекла припаркованных машин. На месте работали спасатели. Из-за происшествия в Колпинском районе сильно пахло газом.