Мокрый снег и до минус 2 градусов прогнозируют в Петербурге в ночь на 1 ноября

В Северной столице и Ленобласти три дня будет гололедица и туман Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Ленобласти. 1 ноября в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Область накроет густой туман, а дороги станут скользкими из-за гололедицы.

- Опасаться аварийной ситуации на дорогах из-за льда рекомендуется до 3 ноября, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Температура воздуха в Ленобласти ночью составит до -7 градусов. А днем до +8 градусов. Ветер различных направлений подует со скоростью 2-7 метров в секунду.

Небольшой дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют и в Петербурге. Температура воздуха в Северной столице ночью 1 ноября составит до -2 градусов, в днем до 8 градусов со знаком плюс. Скорость ветра также будет от 2 до 7 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

И в Ленобласти, и в Петербурге 1 ноября ожидается облачная погода с прояснениями.