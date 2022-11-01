Крыша выгорела в шашлычной на севере Петербурга

Шашлычная сгорела на севере Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар произошел в кафе, где готовят блюда на открытом огне. В ночь на вторник в Приморском районе Петербурга полыхала шашлычная, расположенная на улице Шаврова. Пламя отхватило крышу заведения.

- 1 ноября в 02:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Шаврова, дом 26, корпус 2. В одноэтажном, размером 40х5 метров, здании горела кровля на площади 40 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Пламя было мощным и ликвидировать возгорание удалось лишь через полтора часа. В 3:30 спасатели отчитались о завершении работы на объекте.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. Всего на место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются.