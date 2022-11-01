Циклон принесет потепление и дожди в Петербург 1 ноября

В Петербурге пасмурно, но тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний месяц осени начнется с потепления. На календаре 1 ноября, но переменчивая петербургская погода еще раз доказывает, что надо смотреть не на дату, а на градусник. Если два дня назад в городе ударили первые заморозки, то теперь снова пришли дожди и плюсовая температура, характерная для середины октября.

- В первый день ноября по территории Северной столицы с запада на восток пройдет атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Благодаря потеплению днем в Петербурге ожидается до +7...+9 градусов, в Ленобласти будет +5...+10. Погода облачная, с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление практически не изменится и останется у своих нормативных значений, близких 760 мм ртутного столба.

В среду также ожидаются небольшие дожди и около +7 градусов в течение дня.