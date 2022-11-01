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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:28

Видео уничтожения снарядов на полигоне показала Росгвардия Петербурга

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны ликвидировали бойцы отряда «Бастион»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На полигоне в Ленобласти взорвали старые боеприпасы. Фото:Управление Росгвардии по СПб

На полигоне в Ленобласти взорвали старые боеприпасы. Фото:Управление Росгвардии по СПб

Снаряды времен Великой Отечественной войны с громким «бабахом» уничтожили на полигоне в Ленинградской области. Операцию провели взрывотехники подразделения «Бастион» ОМОНа Главного управления Росгвардии.

- Боеприпасы были обнаружены в разных районах города и области на минувшей неделе, - сообщает пресс-служба управления, снявшая видео процесса уничтожения.

Несколько крупных снарядов вывезли в лес, подальше от прохожих и случайных грибников. Боеприпасы сложили вместе и прикрепили к ним динамитную шашку, которую дистанционно подорвали.

В Росгвардии напоминают, что при обнаружении снарядов военного времени надо обязательно вызывать саперов не трогать железки руками. Никто не знает, когда они могут сдетонировать.