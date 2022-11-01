«ПетербургГаз»: разгерметизация подземного трубопровода стала причиной взрыва в Колпино

Разгерметизация подземного газопровода стала причиной ЧП в Колпино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разгерметизация подземного газопровода называется предварительной причиной мощного взрыва, который прозвучал вечером 31 октября в ЖК «Новое Колпино» в Петербурге. Местные жители в соцсетях сообщили, что разлетевшимися обломками выбило окна в домах и посекло припаркованные машины.

- 31 октября около 22 часов в диспетчерскую службу «ПетербургГаза» поступила информация о ЧП в Колпино. По предварительной информации при проведении пневматических испытаний произошла разгерметизация подземного газопровода среднего давления - сообщила пресс-служба организации.

По данным «ПетербургГаза», от места взрыва до ближайшего дома было около 150 метров. В результате инцидента из жильцов никто не пострадал. Поскольку трубопровод был без газа, пожара не возникло.

Сейчас на месте ЧП идут аварийно-восстановительные работы, причины происшествия устанавливает комиссия.