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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 6:41

Прокуратура начала проверку после взрыва на газопроводе в Колпино

Причиной ЧП называется разгерметизация трубы при испытаниях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в Колпино.

Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в Колпино.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга начала проверку причин и обстоятельств ЧП в Колпинском районе, где вечером 31 октября произошел взрыв на газовой магистрали. О мощном хлопке, от которого повылетали окна и побило машины, сообщили жители «ЖК Новое Колпино» на улице Севастьянова.

- На место происшествия также выезжал прокурор Колпинского района. Своевременность принятия мер по выполнению неотложных работ находится на контроле, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация трубы при гидравлических испытаниях. Газа в этот момент в магистрали не было, пожара не произошло, люди не пострадали.

Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы.