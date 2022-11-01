Прокуратура начала проверку после взрыва на газопроводе в Колпино

Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга начала проверку причин и обстоятельств ЧП в Колпинском районе, где вечером 31 октября произошел взрыв на газовой магистрали. О мощном хлопке, от которого повылетали окна и побило машины, сообщили жители «ЖК Новое Колпино» на улице Севастьянова.

- На место происшествия также выезжал прокурор Колпинского района. Своевременность принятия мер по выполнению неотложных работ находится на контроле, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация трубы при гидравлических испытаниях. Газа в этот момент в магистрали не было, пожара не произошло, люди не пострадали.

Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы.