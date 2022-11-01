Аварийная бригада закончила ремонт на месте взрыва газа в ЖК Новое Колпино в Петербурге / Фото: ПетербургГаз

Мощный взрыв, прогремевший поздно вечером 31 октября 2022 года в ЖК Новое Колпино в Санкт-Петербурге переполошил всех местных жителей. Во время проведения испытаний на прочность у дома 24 на улице Севастьянова произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося в ремонте с выходом воздуха. Из-за этого и произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе "ПетербургГаз".

- Была была повреждена продувочная свеча на действующем газопроводе. В 5:50 часов 1 ноября ремонтные работы завершены, - сообщили в компании.

Несмотря на серьезный инцидент, на газоснабжение населения это не повлияло. Все проводимые испытательные работы были застрахованы. Поэтому ущерб местным жителям, чьи машины и квартиры пострадали, будет возмещать подрядная организация.