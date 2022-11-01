ДТП у Поцелуева моста заблокировало движение в центре Петербурга утром 1 ноября

Пробка образовалась в Адмиралтейском районе Петербурга из-за ДТП у Поцелуева моста Фото: СОЦСЕТИ

Утро вторника, 1 ноября 2022 года, в Санкт-Петербурге началось с ДТП и, как следствие, пробок. Так, одна из аварий произошла у Поцелуева моста в Адмиралтейском районе города. Автомобиль врезался в бок другой машине, поперек перекрыв проезд в сторону Театральной площади. Движение по дороге оказалось заблокировано. Об этом очевидцы сообщают в социальной сети.

- Из-за аварии у Поцелуева моста в сторону Театральной площади полностью заблокировано движение общественного транспорта, объезд по встречке, - рассказали автомобилисты, вставшие в пробку.

И если автомобили еще как-то могут объехать место аварии, то с общественным транспортом все оказалось куда сложнее. На 10 часов утра все автобусы стоят вдоль Новой Голландии.